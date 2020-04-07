Украинские медики получили от корпорации "АТБ" первые системы из Франции для экспресс-диагностики COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88815 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101126 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103262 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102465 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110635 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100035 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104682 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106500 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131451 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украинские медики получили от корпорации "АТБ" первые системы из Франции для экспресс-диагностики COVID-19

Украинские медики получили от корпорации "АТБ" первые системы из Франции для экспресс-диагностики COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10178 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Областная клиническая больница имени Мечникова в Днепре сегодня получила вторую из 12 современных систем CFX96 для оперативной диагностики COVID-19, а также инфекционных заболеваний. Первая такая система экспресс-диагностики от корпорации “АТБ” была передана накануне медикам, работающим в Полтавской области. Передовое оборудование на сумму около 10 млн грн. закупила во Франции корпорация “АТБ” по просьбе Офиса Президента Украины.

“Современные системы CFX96, которые помогут оперативно диагностировать и выявлять заболевания COVID-19, в период с 6 по 17 апреля будут переданы областным лабораторным центрам и больницам в Житомире, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове, Сумах, Черновцах, Херсоне, Чернигове, Киеве и Днепре”, — сообщила пресс-служба корпорации “АТБ”.

CFX96 — это флагманская высокопроизводительная система, позволяющая проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ в режиме реального времени.

“В условиях распространения коронавирусной инфекции и объявления общенационального карантина для корпорации „АТБ“ как социально ответственного бизнеса одна из приоритетных задач — реализация благотворительных программ и проектов, направленных на всестороннюю поддержку и помощь различным слоям населения. Сегодня благодаря плодотворному сотрудничеству корпорации „АТБ“ с Офисом Президента в Украину уже прибыло современное медицинское оборудование для оперативного диагностирования и выявления заболевания COVID-19. В ближайшее время оборудование будет передано областным лабораторным центрам и больницам страны”, — прокомментировал Борис Марков, председатель Совета директоров и генеральный директор корпорации “АТБ”.

Передовое диагностическое оборудование, закупленное корпорацией “АТБ” во Франции, не только обеспечивает безошибочную диагностику, но и позволяет делать это максимально быстро. Как рассказал главврач Областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, прибор может проводить 90–100 анализов одновременно, выдавая результаты в режиме реального времени. “Для нас очень важно, чтобы такие приборы были в больнице имени Мечникова, потому что тысячи людей, которые сегодня нуждаются в диагностике, должны знать — здесь им обязательно помогут, правильно поставят диагноз и назначат лечение”, — заявил медик во время передачи оборудования.

Как сообщалось ранее, с 3 по 23 апреля корпорация “АТБ” реализует совместный с Министерством социальной политики Украины благотворительный проект по предоставлению адресной помощи представителям социально незащищенных слоев населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления. Для его реализации сеть “АТБ” выделила 100 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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