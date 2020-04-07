Украинские медики получили от корпорации "АТБ" первые системы из Франции для экспресс-диагностики COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Областная клиническая больница имени Мечникова в Днепре сегодня получила вторую из 12 современных систем CFX96 для оперативной диагностики COVID-19, а также инфекционных заболеваний. Первая такая система экспресс-диагностики от корпорации “АТБ” была передана накануне медикам, работающим в Полтавской области. Передовое оборудование на сумму около 10 млн грн. закупила во Франции корпорация “АТБ” по просьбе Офиса Президента Украины.