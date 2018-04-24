Українські ломбарди почали видавати кредити під заставу криптовалют
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Українська мережа ломбардів "Скарбниця" представила нову послугу - кредити під заставу криптовалют. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
"З початку березня група компаній "Скарбниця" офіційно запустила новий для українського ринку проект "Скарбкоін". Він надає послуги офіційного та юридично захищеного кредитування під заставу криптовалют", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що українці можуть отримати кредит на суму до 50% від поточної вартості криптовалюти терміном від 7 до 63 днів.
"Мінімальна сума кредиту - 10 тисяч гривень, максимальна - не обмежена", - йдеться в повідомленні.
При цьому Україна досі не визначилася в питанні регулювання ринку криптовалют з погляду законодавства.
В українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного з законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським. А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.