Украинские ломбарды начали выдавать кредиты под залог криптовалют

“С начала марта группа компаний „Скарбниця“ официально запустила новый для украинского рынка проект „Скарбкоин“. Он предоставляет услуги официального и юридически защищенного кредитования под залог криптовалюты”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы могут получить кредит на сумму до 50% от текущей стоимости криптовалюты сроком от 7 до 63 дней.

“Минимальная сумма кредита — 10 тысяч гривен, максимальная — не ограничена”, — говорится в сообщении.

При этом Украина до сих пор не определилась в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским. А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе — “списанный” у российских чиновников.