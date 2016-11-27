Українські літаки сьогодні ввечері мають повернутися з Ізраїлю після гасіння пожеж - посол

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 84616 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 100350 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 99640 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 103601 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 112557 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 167405 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74951 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162445 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111589 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69902 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
59%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 15746 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 19015 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 16537 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 15249 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 23509 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 7668 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 84618 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 167405 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 186423 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 162445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 160 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 101582 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 103648 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 47801 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50860 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Українські літаки сьогодні ввечері мають повернутися з Ізраїлю після гасіння пожеж - посол

Київ • УНН

 • 10600 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українські літаки сьогодні ввечері будуть повертатися в Україну після допомоги у гасінні пожеж в Ізраїлі. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.

Українські літаки сьогодні ввечері мають повернутися з Ізраїлю після гасіння пожеж - посол

“Два літаки (українські — ред.) прибули позавчора в Ізраїль, і вчора цілий день займалися гасінням пожеж, здійснили декілька вилетів. Були дійсно дуже ефективними, тому що наші літаки мали змогу найдальших перевезень води для гасіння... Сьогодні ввечері українські пожежні літаки мають повертатися назад додому”, — сказав Г.Надоленко.

Він також зазначив, що останні пожежі ліквідували вчора. Зранку ще фіксувались деякі займання, проте їх досить швидко локалізували і загасили.

“На сьогоднішній день наслідки катастрофи просто шокуючі. Це більше, ніж півмільярда шекелів. За попередніми підрахунками 180 осіб перебувають у лікарні. 560 будинків та більше 1 тисячі 700 квартир згоріло. 1 тисяча 700 людей на сьогоднішній день не мають домівки”, — сказав він.

Г.Надоленко зазначив, що уряд Ізраїлю розпорядився виділити житло та певні кошти потерпілим від пожеж. Він також додав, що пожежі були організовані вручну. За його словами, підпали здійснювала низка осіб, чотирьох з яких вдалося заарештувати.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби українські літаки скинули 32 тонни води для гасіння пожеж у гірських районах поблизу ізраїльського міста Хайфа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78