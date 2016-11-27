Українські літаки сьогодні ввечері мають повернутися з Ізраїлю після гасіння пожеж - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українські літаки сьогодні ввечері будуть повертатися в Україну після допомоги у гасінні пожеж в Ізраїлі. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.
“Два літаки (українські — ред.) прибули позавчора в Ізраїль, і вчора цілий день займалися гасінням пожеж, здійснили декілька вилетів. Були дійсно дуже ефективними, тому що наші літаки мали змогу найдальших перевезень води для гасіння... Сьогодні ввечері українські пожежні літаки мають повертатися назад додому”, — сказав Г.Надоленко.
Він також зазначив, що останні пожежі ліквідували вчора. Зранку ще фіксувались деякі займання, проте їх досить швидко локалізували і загасили.
“На сьогоднішній день наслідки катастрофи просто шокуючі. Це більше, ніж півмільярда шекелів. За попередніми підрахунками 180 осіб перебувають у лікарні. 560 будинків та більше 1 тисячі 700 квартир згоріло. 1 тисяча 700 людей на сьогоднішній день не мають домівки”, — сказав він.
Г.Надоленко зазначив, що уряд Ізраїлю розпорядився виділити житло та певні кошти потерпілим від пожеж. Він також додав, що пожежі були організовані вручну. За його словами, підпали здійснювала низка осіб, чотирьох з яких вдалося заарештувати.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби українські літаки скинули 32 тонни води для гасіння пожеж у гірських районах поблизу ізраїльського міста Хайфа.