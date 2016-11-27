Украинские самолеты сегодня вечером должны вернуться из Израиля после тушения пожаров - посол

"Два самолета (украинских - ред.) прибыли позавчера в Израиль, и вчера целый день занимались тушением пожаров, совершили несколько вылетов. Были действительно очень эффективными, потому что наши самолеты имели возможность дальних перевозок воды для тушения... Сегодня вечером украинские пожарные самолеты должны возвращаться обратно домой", - сказал Г.Надоленко.

Он также отметил, что последние пожары ликвидировали вчера. Утром еще фиксировались некоторые возгорания, однако их довольно быстро локализовали и потушили.

"На сегодняшний день последствия катастрофы просто шокирующие. Это больше, чем полмиллиарда шекелей. По предварительным подсчетам 180 человек находятся в больнице. 560 домов и более 1 700 квартир сгорели. 1 700 человек на сегодняшний день не имеют дома", - сказал он.

Г.Надоленко отметил, что правительство Израиля распорядилось выделить жилье и определенные средства пострадавшим от пожаров. Он также добавил, что пожары были организованы вручную. По его словам, поджоги осуществляли ряд лиц, четверо из которых удалось арестовать.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки украинские самолеты сбросили 32 тонны воды для тушения пожаров в горных районах вблизи израильского города Хайфа.