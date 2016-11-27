Українські літаки протягом доби скинули 32 тонни води для гасіння пожеж в Ізраїлі

“Протягом 26 листопада двома пожежними літаками Ан-32П ДСНС України надавалась допомога в гасінні лісових пожеж, які виникли на території Держави Ізраїль. Літаками проведено 4 скиди води (загалом 32 т) в гірських районах поблизу м.Хайфа. Також проводилась повітряна розвідка та патрулювання інших територій”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, літаки ДСНС продовжують гасіння лісових пожеж в Ізраїлі.

Нагадаємо, два літаки ДСНС АН-32П приземлилися в Республіці Ізраїль о 21:50 25 листопада для допомоги у ліквідації пожеж. 26 листопада вони здійснили перший виліт для гасіння пожеж.

Як повідомляв УНН, 25 листопада Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ізраїлю через пожежі в ізраїльському місті Хайфа.