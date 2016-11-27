Украинские самолеты в течение суток сбросили 32 тонны воды для тушения пожаров в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За прошедшие сутки украинские самолеты сбросили 32 тонны воды для тушения пожаров в горных районах возле израильского города Хайфа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
"В течение 26 ноября двумя пожарными самолетами Ан-32П ГосЧС Украины предоставлялась помощь в тушении лесных пожаров, возникших на территории Государства Израиль. Самолеты провели 4 сброса воды (всего 32 т) в горных районах возле Хайфа. Также проводилась воздушная разведка и патрулирование других территорий", - говорится в сообщении.
Как отмечается, самолеты ГосЧС продолжают тушение лесных пожаров в Израиле.