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Українські курсанти продовжать навчання у Королівському коледжі ВПС Великої Британії у 2018 році

Українські курсанти продовжать навчання у Королівському коледжі ВПС Великої Британії у 2018 році

Київ • УНН

 • 11821 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко і командувач Королівськими ВПС Великої Британії сер Стефан Хілльєр обговорили перспективи продовження підготовки українських льотчиків у Королівському коледжі ВВС. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

“Практика навчання українських курсантів у наших військових навчальних закладах буде продовжено і в 2018 році”, — заявив Хілльєр.

Також обговорювалися питання матеріально-технічної та дорадчої допомоги для оснащення Центру бойового застосування авіації Повітряних Сил Збройних Сил України та комплексної модернізації окремих аеродромів.

Сторонами було відзначено важливість двостороннього співробітництва між повітряними силами обох держав, підтвердженням чого буде візит делегації Повітряних Сил ЗС України до авіабаз Королівських ВПС Великої Британії у 2018 році для вивчення системи льотної підготовки.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні відбудеться 6 найбільших навчань, які пройдуть спільно з контингентом НАТО. Зокрема, в навчаннях братимуть участь військові з США, Румунії, Угорщини, Словаччини та інших країн Альянсу. Українські військові, у свою чергу, відправляться на навчання в Румунію, Німеччину, Болгарію, Польщу, Литву.

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