Украинские курсанты продолжат обучение в Королевском колледже ВВС Великобритании в 2018 году

“Практика обучения украинских курсантов в наших военных учебных заведениях будет продолжено и в 2018 году”, — заявил Хилльер.

Также обсуждались вопросы материально-технической и консультационной помощи для оснащения Центра боевого применения авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и комплексной модернизации отдельных аэродромов.

Сторонами была отмечена важность двустороннего сотрудничества между воздушными силами обеих стран, подтверждением чего будет визит делегации Воздушных Сил ВС Украины в авиабаз Королевских ВВС Великобритании в 2018 году для изучения системы летной подготовки.

Напомним, в 2018 году в Украине состоится 6 крупнейших учений, которые пройдут совместно с контингентом НАТО. В частности, в учениях примут участие военные из США, Румынии, Венгрии, Словакии и других стран Альянса. Украинские военные в свою очередь, отправятся на обучение в Румынию, Германию, Болгарию, Польшу, Литву.