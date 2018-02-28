Украинские курсанты продолжат обучение в Королевском колледже ВВС Великобритании в 2018 году

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63555 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77909 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80597 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107495 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100420 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104567 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111541 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117087 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Украинские курсанты продолжат обучение в Королевском колледже ВВС Великобритании в 2018 году

Украинские курсанты продолжат обучение в Королевском колледже ВВС Великобритании в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 11818 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко и командующий Королевскими ВВС Великобритании сэр Стефан Хилльер обсудили перспективы продолжения подготовки украинских летчиков в Королевском колледже ВВС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

“Практика обучения украинских курсантов в наших военных учебных заведениях будет продолжено и в 2018 году”, — заявил Хилльер.

Также обсуждались вопросы материально-технической и консультационной помощи для оснащения Центра боевого применения авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и комплексной модернизации отдельных аэродромов.

Сторонами была отмечена важность двустороннего сотрудничества между воздушными силами обеих стран, подтверждением чего будет визит делегации Воздушных Сил ВС Украины в авиабаз Королевских ВВС Великобритании в 2018 году для изучения системы летной подготовки.

Напомним, в 2018 году в Украине состоится 6 крупнейших учений, которые пройдут совместно с контингентом НАТО. В частности, в учениях примут участие военные из США, Румынии, Венгрии, Словакии и других стран Альянса. Украинские военные в свою очередь, отправятся на обучение в Румынию, Германию, Болгарию, Польшу, Литву.

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