Українські клуби звели внічию поєдинки відбору до Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Завершилися перші поєдинки третього відбіркового раунду Ліги Європи за участі українського "Маріуполя" та "Зорі", повідомляє УНН.
У Софії в гостях у місцевого “ЦСКА” гостювала луганська “Зоря”. Попри пропущений гол на 13 хвилині від Евандро, реалізований пенальті Юрченка в додатковий час першої половини приніс “Зорі” нічию 1:1.
В іншому поєдинку “МаріуполЬ” вдома встояв під натиском нідерландського “АЗ” — 0:0. Причому гості мали тотальну перевагу — 62 відсотки володіння м’ячем та 18 завданих ударів проти 4-х у луганчан.
Додамо, що через тиждень команди зіграють матчі у відповідь.