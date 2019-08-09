Украинские клубы свели вничью поединки отбора в Лигу Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Завершились первые поединки третьего отборочного раунда Лиги Европы с участием украинского "Мариуполя" и "Зари", сообщает УНН.
В Софии в гостях у местного “ЦСКА” гостила луганская “Заря”. Несмотря на пропущенный гол на 13 минуте от Эвандро, реализованный пенальти Юрченко в дополнительное время первой половины принес “Зари” ничью 1:1.
В другом поединке “Мариуполь” дома устоял под натиском нидерландского “АЗ” — 0:0. Причем гости имели тотальное преимущество — 62 процента владения мячом и 18 нанесенных ударов против 4-х у луганчан.
Добавим, что через неделю команды сыграют ответные матчи.