Українські клуби отримали суперників у кваліфікації Кубку Європи ФІБА

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Мюнхені відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Кубку Європи FIBA, яке визначило суперників для українських представників — “Черкаських Мавп” та “Дніпра”, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Чемпіони України “Мавпи” у першому раунді зіграють проти чемпіона Норвегії “Кьонгсберг Міннерса”, а “Дніпро” протистоятиме 6-й команді минулого чемпіонату Греції клубу “Лавріо”.

В разі перемоги “Дніпро” у другому раунді відбору зіграє проти третьої команди чемпіонату Угорщини “Альби”, а “Черкаські Мавпи” в разі проходу норвежців протистоятимуть “Керавносу” (срібні призери чемпіонату Кіпру).

Зазначено, що матчі відбудуться 20 та 26 вересня, а українські команди, які у першому раунді були у якості сіяних, другі поєдинки проведуть на домашніх аренах

Додамо також, п’ять переможців першого раунду приєднаються в другому раунді кваліфікації до 11-ти інших команд. Вісім переможців другого раунду кваліфікації вийдуть у груповий етап змагань.

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