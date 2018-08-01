Українські клуби отримали суперників у кваліфікації Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Мюнхені відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Кубку Європи FIBA, яке визначило суперників для українських представників — “Черкаських Мавп” та “Дніпра”, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Чемпіони України “Мавпи” у першому раунді зіграють проти чемпіона Норвегії “Кьонгсберг Міннерса”, а “Дніпро” протистоятиме 6-й команді минулого чемпіонату Греції клубу “Лавріо”.
В разі перемоги “Дніпро” у другому раунді відбору зіграє проти третьої команди чемпіонату Угорщини “Альби”, а “Черкаські Мавпи” в разі проходу норвежців протистоятимуть “Керавносу” (срібні призери чемпіонату Кіпру).
Зазначено, що матчі відбудуться 20 та 26 вересня, а українські команди, які у першому раунді були у якості сіяних, другі поєдинки проведуть на домашніх аренах
Додамо також, п’ять переможців першого раунду приєднаються в другому раунді кваліфікації до 11-ти інших команд. Вісім переможців другого раунду кваліфікації вийдуть у груповий етап змагань.