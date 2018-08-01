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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29881 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 93144 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121154 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128889 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167616 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152782 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140628 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Украинские клубы узнали соперников в квалификации Кубка Европы ФИБА

Украинские клубы узнали соперников в квалификации Кубка Европы ФИБА

Киев  •  УНН

 • 10121 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Мюнхене состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Кубка Европы FIBA, которое определило соперников для украинских представителей — “Черкасских Мавп” и “Днепра”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Чемпионы Украины “Мавпы” в первом раунде сыграют против чемпиона Норвегии “Кьонгсберг Миннерса”, а “Днепр” будет противостоять 6-й команде прошлого чемпионата Греции клубу “Лаврио”.

В случае победы “Днепр” во втором раунде отбора сыграет против третьей команды чемпионата Венгрии “Альбы”, а “Черкасские Мавпы” в случае прохода норвежцев будут противостоять “Керавносу” (серебряные призеры чемпионата Кипра).

Отмечено, что матчи пройдут 20 и 26 сентября, а украинские команды, которые в первом раунде были в качестве сеяных, вторые поединки проведут на домашних аренах

Добавим также, пять победителей первого раунда присоединятся во втором раунде квалификации к 11-ти других команд. Восемь победителей второго раунда квалификации выйдут в групповой этап соревнований.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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