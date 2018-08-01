Украинские клубы узнали соперников в квалификации Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Мюнхене состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Кубка Европы FIBA, которое определило соперников для украинских представителей — “Черкасских Мавп” и “Днепра”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Чемпионы Украины “Мавпы” в первом раунде сыграют против чемпиона Норвегии “Кьонгсберг Миннерса”, а “Днепр” будет противостоять 6-й команде прошлого чемпионата Греции клубу “Лаврио”.
В случае победы “Днепр” во втором раунде отбора сыграет против третьей команды чемпионата Венгрии “Альбы”, а “Черкасские Мавпы” в случае прохода норвежцев будут противостоять “Керавносу” (серебряные призеры чемпионата Кипра).
Отмечено, что матчи пройдут 20 и 26 сентября, а украинские команды, которые в первом раунде были в качестве сеяных, вторые поединки проведут на домашних аренах
Добавим также, пять победителей первого раунда присоединятся во втором раунде квалификации к 11-ти других команд. Восемь победителей второго раунда квалификации выйдут в групповой этап соревнований.