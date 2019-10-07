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Українські кікбоксери завоювали десять медалей на турнірі в Чехії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В столиці Чехії завершився міжнародний турнір з кікбоксингу WAKO у розділі К-1 за підсумками якого Україна посіла друге місце серед збірних-учасниць і перше серед команд-учасниць, повідомляє Національна федерація кікбоксингу України, передає УНН.

Українські кікбоксери завоювали десять медалей на турнірі в Чехії

У скарбничці “синьо-жовтих” 10 нагород. П’ятеро наших спортсменів завершили WAKO K-1 World Grand Prix 2019 на першій сходинці. Серед дорослих — це Максим Семенчук (60 кг), Віталій Дубіна (71 кг), Роман Щербатюк (91 кг) та Ганна Дубіна (48 кг). В юніорській частині змагань “золото” виборов Іван Пригара (67 кг).

Чотири рази українські кікбоксери фінішували на другому рядку турнірної таблиці: двічі в змаганнях дорослих — Олег Цвік (71 кг) й Андрій Огородніченко (81 кг), двічі серед юніорів — Ігор Дудник (60 кг) та Вадим Романенко (86 кг).

Не залишилися “синьо-жовті” без бронзових медалей у Празі. Володарем єдиної української нагороди такого ґатунку став Ігор Черепанов (60 кг).

Стосовно загального заліку, куди увійшли здобутки всіх команд однієї країни, то попереду українців лише господарі — чехи. А якщо брати до уваги загальнокомандний залік, то саме збірна України посіла перший рядок.

Варто відзначити, що на відміну від попередніх років, в 2019 році змагання у Празі перейшли зі статусу Кубку Європи у світове Гран-прі. Взяли участь в оновленому форматі представники 16 країн (81 команда).

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