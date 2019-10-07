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Украинские кикбоксеры завоевали десять медалей на турнире в Чехии

Киев • УНН

 • 12195 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В столице Чехии завершился международный турнир по кикбоксингу WAKO в разделе К-1 по итогам которого Украина заняла второе место среди сборных-участниц и первое среди команд-участниц, сообщает Национальная федерация кикбоксинга Украины, передает УНН.

Украинские кикбоксеры завоевали десять медалей на турнире в Чехии

В копилке “сине-желтых” 10 наград. Пятеро наших спортсменов завершили WAKO K-1 World Grand Prix 2019 на первой строчке. Среди взрослых — это Максим Семенчук (60 кг), Виталий Дубина (71 кг), Роман Щербатюк (91 кг) и Анна Дубина (48 кг). В юниорской части соревнований “золото” завоевал Иван Пригара (67 кг).

Четыре раза украинские кикбоксеры финишировали на второй строчке турнирной таблицы: дважды в соревнованиях взрослых — Олег Цвик (71 кг) и Андрей Огородниченко (81 кг), дважды среди юниоров — Игорь Дудник (60 кг) и Вадим Романенко (86 кг).

Не остались “сине-желтые” и без бронзовых медалей в Праге. Обладателем единственной украинской награды такого рода стал Игорь Черепанов (60 кг).

Относительно общего зачета, куда вошли достижения всех команд одной страны, то впереди украинцев только хозяева — чехи. А если принимать во внимание общекомандный зачет, то именно сборная Украины заняла первую строчку.

Стоит отметить, что в отличие от предыдущих лет, в 2019 году соревнования в Праге перешли из статуса Кубке Европы в мировое Гран-при. Приняли участие в обновленном формате представители 16 стран (81 команда).

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