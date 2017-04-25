Українські хокеїсти мінімально поступилися Австрії на домашньому ЧС

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Збірна України зазнала мінімальної поразки від австрійців у третьому турі домашнього чемпіонату світу в Дивізіоні ІA, повідомляє УНН з посиланням на Міжнародну федерацію хокею.

Єдину шайбу “жовто-блакитні” пропустили граючи у меншості в середині другого періоду. Автором переможного голу став Даніель Вогера.

Таким чином, в українців залишилось 0 очок і тільки теоретичні шанси на збереження прописки в Дивізіоні ІА на наступний сезон.

Відзначимо, що “синьо-жовтим” необхідно здобувати як мінімум 4 очки в наступних двох іграх та розраховувати на дві поразки в основний час команди Угорщини задля покращення турнірного становища.

Примітно, що в іншому протистоянні національна команда Південної Кореї продовжила сенсаційний виступ на льоду у Києві, яка завоювала третю поспіль перемогу, обігравши угорців — 3:1.

Зауважимо, що у турнірній таблиці корейці мають 9 пунктів і на 3 очки обганяють австрійців. Далі на 1 пункт відстає Казахстан, 4 очки в активі поляків і 3 мають угорці.

Додамо також, наступний матч збірна України проведе сьогодні проти Казахстану.

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