Українські хокеїсти мінімально поступилися Австрії на домашньому ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Збірна України зазнала мінімальної поразки від австрійців у третьому турі домашнього чемпіонату світу в Дивізіоні ІA, повідомляє УНН з посиланням на Міжнародну федерацію хокею.
Єдину шайбу “жовто-блакитні” пропустили граючи у меншості в середині другого періоду. Автором переможного голу став Даніель Вогера.
Таким чином, в українців залишилось 0 очок і тільки теоретичні шанси на збереження прописки в Дивізіоні ІА на наступний сезон.
Відзначимо, що “синьо-жовтим” необхідно здобувати як мінімум 4 очки в наступних двох іграх та розраховувати на дві поразки в основний час команди Угорщини задля покращення турнірного становища.
Примітно, що в іншому протистоянні національна команда Південної Кореї продовжила сенсаційний виступ на льоду у Києві, яка завоювала третю поспіль перемогу, обігравши угорців — 3:1.
Зауважимо, що у турнірній таблиці корейці мають 9 пунктів і на 3 очки обганяють австрійців. Далі на 1 пункт відстає Казахстан, 4 очки в активі поляків і 3 мають угорці.
Додамо також, наступний матч збірна України проведе сьогодні проти Казахстану.