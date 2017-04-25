Украинские хоккеисты минимально уступили Австрии на домашнем ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сборная Украины потерпела минимальное поражение от австрийцев в третьем туре домашнего чемпионата мира в Дивизионе ИA, сообщает УНН со ссылкой на Международную федерацию хоккея.
Единственную шайбу "желто-голубые" пропустили играя в меньшинстве в середине второго периода. Автором победного гола стал Даниэль Вогера.
Таким образом, в украинском осталось 0 очков и только теоретические шансы на сохранение прописки в Дивизионе ИА на следующий сезон.
Отметим, что "сине-желтым" необходимо приобретать как минимум 4 очка в следующих двух играх и рассчитывать на два поражения в основное время команды Венгрии для улучшения турнирного положения.
Примечательно, что в другом противостоянии национальная команда Южной Кореи продолжила сенсационное выступление на льду в Киеве, которая завоевала третью подряд победу, обыграв венгров - 3: 1.
Заметим, что в турнирной таблице корейцы 9 пунктов и на 3 очка обгоняют австрийцев. Далее на 1 пункт отстает Казахстан, 4 очка в активе поляков и 3 имеют венгры.
Добавим также, следующий матч сборная Украины проведет сегодня против Казахстана.