Украинские хоккеисты минимально уступили Австрии на домашнем ЧМ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36882 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101214 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154089 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115467 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115947 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112225 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104069 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107002 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103509 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украинские хоккеисты минимально уступили Австрии на домашнем ЧМ

Украинские хоккеисты минимально уступили Австрии на домашнем ЧМ

Киев  •  УНН

 • 13459 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сборная Украины потерпела минимальное поражение от австрийцев в третьем туре домашнего чемпионата мира в Дивизионе ИA, сообщает УНН со ссылкой на Международную федерацию хоккея.

Единственную шайбу "желто-голубые" пропустили играя в меньшинстве в середине второго периода. Автором победного гола стал Даниэль Вогера.

Таким образом, в украинском осталось 0 очков и только теоретические шансы на сохранение прописки в Дивизионе ИА на следующий сезон.

Отметим, что "сине-желтым" необходимо приобретать как минимум 4 очка в следующих двух играх и рассчитывать на два поражения в основное время команды Венгрии для улучшения турнирного положения.

Примечательно, что в другом противостоянии национальная команда Южной Кореи продолжила сенсационное выступление на льду в Киеве, которая завоевала третью подряд победу, обыграв венгров - 3: 1.

Заметим, что в турнирной таблице корейцы 9 пунктов и на 3 очка обгоняют австрийцев. Далее на 1 пункт отстает Казахстан, 4 очка в активе поляков и 3 имеют венгры.

Добавим также, следующий матч сборная Украины проведет сегодня против Казахстана.

Украинские Национальные Новости

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