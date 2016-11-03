Українські хакери опублікували нові “листи Суркова” - ЗМІ

ukru
Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив
06:00 • 3100 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 29419 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 59748 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 74084 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 143736 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 205903 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193033 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212946 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197314 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152869 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.6 м/с
82 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

США не братимуть участі у "Рамштайн": що відомо

2 квітня, 20:19 • 8731 перегляди

Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто

2 квітня, 20:24 • 9207 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 12512 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

2 квітня, 20:46 • 7342 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

00:26 • 5280 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 3100 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 486805 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 321661 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 383508 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 495724 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125878 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185354 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128008 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162659 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185880 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Українські хакери опублікували нові “листи Суркова” - ЗМІ

Українські хакери опублікували нові “листи Суркова” - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8270 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Українська група хакерів опублікувала нові листи, які, як вони стверджують, мають стосунок до помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Як зазначається, нові електронні листи "у разі їх автентичності деталізують рівень втручання Кремля у внутрішні справи України, зокрема його роль у формуванні сепаратистських угруповань на Донбасі в 2014 році".

Тиждень тому, за повідомленням, була оприлюднена перша партія листів із “пошти Суркова”.

Вказано, що справжність попереднього масиву листів приймальні Владислава Суркова, викладених українськими хакерами, підтвердили відразу кілька міжнародних експертів. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що листи не є “особистою поштою Суркова”. Сам помічник президента публікації українських хакерів не прокоментував. Група “Кіберальянс” обіцяє продовжити публікації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.05
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,821.72