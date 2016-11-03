Українські хакери опублікували нові “листи Суркова” - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Українська група хакерів опублікувала нові листи, які, як вони стверджують, мають стосунок до помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Як зазначається, нові електронні листи "у разі їх автентичності деталізують рівень втручання Кремля у внутрішні справи України, зокрема його роль у формуванні сепаратистських угруповань на Донбасі в 2014 році".
Тиждень тому, за повідомленням, була оприлюднена перша партія листів із “пошти Суркова”.
Вказано, що справжність попереднього масиву листів приймальні Владислава Суркова, викладених українськими хакерами, підтвердили відразу кілька міжнародних експертів. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що листи не є “особистою поштою Суркова”. Сам помічник президента публікації українських хакерів не прокоментував. Група “Кіберальянс” обіцяє продовжити публікації.