Украинские хакеры опубликовали новые "письма Суркова" - СМИ

Как отмечается, новые электронные письма "в случае их подлинности детализируют уровень вмешательства Кремля во внутренние дела Украины, в частности его роль в формировании сепаратистских группировок на Донбассе в 2014 году".

Неделю назад, по сообщению, была обнародована первая партия писем с "почты Суркова".

Указано, что подлинность предыдущего массива писем приемной Владислава Суркова, изложенных украинскими хакерами, подтвердили сразу несколько международных экспертов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письма не являются "личной почтой Суркова". Сам помощник президента публикации украинских хакеров не прокомментировал. Группа "Киберальянс" обещает продолжить публикации.