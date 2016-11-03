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15 марта, 19:03 • 115278 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166797 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138077 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130520 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112843 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105496 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101431 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Украинские хакеры опубликовали новые "письма Суркова" - СМИ

Украинские хакеры опубликовали новые "письма Суркова" - СМИ

Киев • УНН

 • 8270 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинская группа хакеров опубликовала новые письма, которые, как они утверждают, имеют отношение к помощнику российского президента Владимира Путина Владиславу Суркову. Об этом сообщает Радио Свобода , передает УНН.

Как отмечается, новые электронные письма "в случае их подлинности детализируют уровень вмешательства Кремля во внутренние дела Украины, в частности его роль в формировании сепаратистских группировок на Донбассе в 2014 году".

Неделю назад, по сообщению, была обнародована первая партия писем с "почты Суркова".

Указано, что подлинность предыдущего массива писем приемной Владислава Суркова, изложенных украинскими хакерами, подтвердили сразу несколько международных экспертов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письма не являются "личной почтой Суркова". Сам помощник президента публикации украинских хакеров не прокомментировал. Группа "Киберальянс" обещает продолжить публикации.

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