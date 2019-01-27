Українські каратисти вибороли медалі в першому сезоні турніру Прем'єр Ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Парижі пройшов перший великий міжнародний турнір сезону-2019 — перший етап Прем’єр Ліги, інформує УНН з посиланням на Українську федерацію карате.
В активі збірної України дві медалі, які здобули лідери команди — Анжеліка Терлюга (“золото”) та Станіслав Горуна (“бронза”).
Цього року успіхи на міжнародних турнірах мають особливу вагу — адже вони дають бали для кваліфікаційного рейтингу на Олімпійські Ігри 2020 року в Токіо.
У Парижі українські гранди продовжили свої медальні серії. Одеситка Терлюга здолала суперниць з Естонії — 3:0 та США — 5:3, потім здолала двох японок — Шіорі Накамуру (1:0) та у півфіналі — Фуміку Ішіаї (0:0, суддівське рішення — хантей). У фіналі вона, перший номер поточного рейтингу Всесвітньої федерації карате (WKF), впевнено перемогла чинну чемпіонку світу Дороту Банащик з Польщі — 4:0.
Львів’янин Горуна почергово здолав росіянина (3:0), серба (2:1), голландця (2:2). Але у півфіналі Стас, другий номер рейтингу WKF, поступився третьому номеру, японцеві Кену Нішімурі — 0:3. У бронзовому фіналі українець розтрощив свого давнього та незручного суперника, американця Томаса Скотта — 8:0.
Зазначається, що загалом у Парижі виступили 19 українських спортсменів. Змагання, в яких взяли участь 776 спортсменів з 82 країн, проходили на арені “Stadium Pierre de Coubertin”.
Додамо також, найближчий великий старт — перший етап Прем’єр Ліги в Дубаї 15-17 лютого 2019 року.