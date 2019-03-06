Українські гімнастки завоювали низку нагород на турнірі в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В естонському місті Тарту завершилися змагання з художньої гімнастики на щорічному Міжнародному турнірі “Міс Валентин 2019”, інформує УНН з посиланням на Федерацію художньої гімнастики України.
У категорії пре-юніорів 2007 року народження виступили українські перспективні гімнастки, що тренуються зі збірною, — Ніколь Савіна і Віталіна Іващенко. Обидві грації показали гідні виступи, завоювавши “бронзу” з обручем і стрічкою відповідно. Крім того, Ніколь зайняла 4-е місце в багатоборстві і показала 4-й кращий результат з булавами.
Член резерву збірної Олександра Яремчук, яка завоювала напередодні 4 золотих медалей з чотирьох можливих в категорії “RG Senior Open”, поповнила колекцію п’ятим “золотом”, завойованим в фіналі зі стрічкою.
У фіналах серед юніорок “бронзу” з булавами і “срібло” зі стрічкою завоювали члени юніорської збірної Ніколь Красюк (2004) і Меланія Тур (2005).
Також бронзову медаль у вправі з 5 стрічками завоювала наша юніорська збірна команда в групових вправах.
Крім того додамо, ще дві медалі завоювали в фіналах і українські сеньоркі: блискучий виступ з м’ячем приніс Єві Мелещук “золото” змагань, а Олена Дьяченко завоювала “бронзу” у вправі з булавами.