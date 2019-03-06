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Украинские гимнастки завоевали ряд наград на турнире в Эстонии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В эстонском городе Тарту завершились соревнования по художественной гимнастике на ежегодном Международном турнире “Мисс Валентин 2019”, информирует УНН со ссылкой на Федерацию художественной гимнастики Украины.

В категории пре-юниоров 2007 года рождения выступили украинские перспективные гимнастки, которые тренируются со сборной, — Николь Савина и Виталина Иващенко. Обе грации показали достойные выступления, завоевав “бронзу” с обручем и лентой соответственно. Кроме того, Николь заняла четвёртое место в многоборье и показала 4-й лучший результат с булавами.

Член резерва сборной Александра Яремчук, завоевавшая накануне 4 золотых медали из четырех возможных в категории “RG Senior Open”, пополнила коллекцию пятым “золотом”, завоеванным в финале с лентой.

В финалах среди юниорок “бронзу” с булавами и “серебро” с лентой завоевали члены юниорской сборной Николь Красюк (2004) и Мелания Тур (2005).

Также бронзовую медаль в упражнении с 5 лентами завоевала наша юниорская сборная команда в групповых упражнениях.

Кроме того добавим еще две медали завоевали в финалах и украинские сеньорки: блестящее выступление с мячом принесло Еве Мелещук “золото” соревнований, а Елена Дьяченко завоевала “бронзу” в упражнении с булавами.

Украинские Национальные Новости

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