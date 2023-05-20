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Українські гімнастки вибороли "срібло" ЧЄ у командній першості

Українські гімнастки вибороли "срібло" ЧЄ у командній першості

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Українські гімнастки стали віцечемпіонками Європи у командній першості. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Як зазначається, українська команда виборола "срібло" на континентальній першості з художньої гімнастики у столиці Азербайджану, Баку.

В індивідуальній першості країна була представлена Вікторією Онопрієнко, Поліною Карікою, Поліною Городничою.

В складі національної збірної команди в групових вправах були Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Дарина Дуда, Діана Баєва, Єлизавета Азза.

Повідомляється, що "золото" чемпіонату здобула команда Болгарії, а "бронзу" - команда Ізраїлю.

У неділю україноки змагатимуться у фіналах в окремих видах.

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