Украинские гимнастки завоевали "серебро" ЧЕ в командном первенстве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинские гимнастки стали вице-чемпионками Европы в командном первенстве. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
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Как отмечается, украинская команда завоевала "серебро" на континентальном первенстве по художественной гимнастике в столице Азербайджана, Баку.
В индивидуальном первенстве страна была представлена Викторией Оноприенко, Полиной Карикой, Полиной Городничей.
В составе национальной сборной команды в групповых упражнениях были Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Дарья Дуда, Диана Баева, Елизавета Азза.
Сообщается, что "золото" чемпионата завоевала команда Болгарии, а "бронзу" - команда Израиля.
В воскресенье украинки будут соревноваться в финалах в отдельных видах.
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