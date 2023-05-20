Украинские гимнастки завоевали "серебро" ЧЕ в командном первенстве

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Как отмечается, украинская команда завоевала "серебро" на континентальном первенстве по художественной гимнастике в столице Азербайджана, Баку.

В индивидуальном первенстве страна была представлена Викторией Оноприенко, Полиной Карикой, Полиной Городничей.

В составе национальной сборной команды в групповых упражнениях были Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Дарья Дуда, Диана Баева, Елизавета Азза.

Сообщается, что "золото" чемпионата завоевала команда Болгарии, а "бронзу" - команда Израиля.

В воскресенье украинки будут соревноваться в финалах в отдельных видах.

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