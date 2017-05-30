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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українські "дочки" російських "Сбербанка" і "Промінвестбанку" не повинні бути продані російському інвесторові - О.Ляшко

Київ • УНН

 • 11281 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Українські "дочки" російських "Сбербанка" і "Промінвестбанка" не повинні бути продані росіянам. Про це сьогодні, 30 травня, заявив журналістам Олег Ляшко, коментуючи наміри продажу українських дочірніх структур "Сбербанку Росії" ("Сбербанк) та "Внешэкономбанка" ("Промінвестбанку") особам, тісно пов'язаним з РФ, передає УНН із посиланням на "112 Україна".

Українські "дочки" російських "Сбербанка" і "Промінвестбанку" не повинні бути продані російському інвесторові - О.Ляшко

"Це неправильно. Відповідний законопроект у парламенті вже зареєстровано більше двох років. Я автор цього законопроекту — про націоналізацію майна країни-агресора. У нас в Криму забрали бізнес, на Донбасі забрали. Ми повинні діяти адекватно. Не може бути такого, що втрачені українські активи на мільярди доларів, а російські компанії, в тому числі і банки, страхові, обленерго, навіть гральний бізнес продовжують належати росіянам, які звідси виводять гроші, а потім фінансують російську армію", - сказав О.Ляшко.

Лідер Радикальної партії підкреслив, що першочерговим завданням для української влади має стати розвиток українського виробництва, українського бізнесу.

Як повідомлялося раніше, на "Промінвестбанк" претендує російських олігарх-девелопер Павло Фукс, нагороджений Володимиром Путіним спеціальною Подякою "За внесок у розвиток російської економіки", а "Сбербанк" - росіяни Григорій Гусельников і Саїд Гуцерієв через фронтуючи латвійську і білоруську компанії.

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