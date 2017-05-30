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Украинские дочки российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" не должны быть проданы российскому инвестору - О.Ляшко

Киев • УНН

 • 11281 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украинские "дочки" российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" не должны быть проданы россиянам. Об этом сегодня, 30 мая, заявил журналистам Олег Ляшко, комментируя намерения продажи украинских дочерних структур "Сбербанка России" ("Сбербанк) и "Внешэкономбанка" ("Проминвестбанка") лицам, тесно связанным с РФ, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".

Украинские дочки российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" не должны быть проданы российскому инвестору - О.Ляшко

"Это неправильно. Соответствующий законопроект в парламенте уже зарегистрирован более двух лет. Я автор этого законопроекта — про национализацию имущества страны-агрессора. У нас в Крыму забрали бизнес, на Донбассе забрали. Мы должны действовать адекватно. Не может быть такого, что потеряны украинские активы на миллиарды долларов, а российские компании, в том числе и банки, страховые, облэнерго, даже игорный бизнес продолжают принадлежать россиянам, которые выводят отсюда деньги, а потом финансируют российскую армию", - сказал О.Ляшко.

Лидер Радикальной партии подчеркнул, что первоочередной задачей для украинской власти должно стать развитие украинского производства, украинского бизнеса.

Как сообщалось ранее, на "Проминвестбанк" претендует российских олигарх-девелопер Павел Фукс, награжденный Владимиром Путиным специальной Благодарностью "За вклад в развитие российской экономики", а на "Сбербанк" - россияне Григорий Гусельников и Саид Гуцериев через фронтирующие латвийскую и белорусскую компании.

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