Українські дипломати нагадали спостерігачам за виборами в РФ про анексію Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Українська місія в ОБСЄ і ООН у Відні очікує, що спостережна місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ за виборами в Росії буде строго дотримуватися резолюції Генасамблеї ООН щодо невизнання анексії Москвою Криму. Про це йдеться в повідомленні дипломатичної місії у Twitter, передає УНН.

“Ми очікуємо, що поточна Спостережна місія БДІПЛ за виборами в Росії буде діяти в суворій відповідності з принципами і зобов’язаннями ОБСЄ та резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 „Територіальна цілісність України“ щодо невизнання будь-яких змін статусу АР Крим та Севастополя як невід’ємних частин України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські націоналісти планують блокувати російські дипломатичні представництва в Україні під час виборів президента Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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