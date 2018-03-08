Українські дипломати нагадали спостерігачам за виборами в РФ про анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Українська місія в ОБСЄ і ООН у Відні очікує, що спостережна місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ за виборами в Росії буде строго дотримуватися резолюції Генасамблеї ООН щодо невизнання анексії Москвою Криму. Про це йдеться в повідомленні дипломатичної місії у Twitter, передає УНН.
“Ми очікуємо, що поточна Спостережна місія БДІПЛ за виборами в Росії буде діяти в суворій відповідності з принципами і зобов’язаннями ОБСЄ та резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 „Територіальна цілісність України“ щодо невизнання будь-яких змін статусу АР Крим та Севастополя як невід’ємних частин України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські націоналісти планують блокувати російські дипломатичні представництва в Україні під час виборів президента Російської Федерації.