Українські дипломати нагадали спостерігачам за виборами в РФ про анексію Криму

“Ми очікуємо, що поточна Спостережна місія БДІПЛ за виборами в Росії буде діяти в суворій відповідності з принципами і зобов’язаннями ОБСЄ та резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 „Територіальна цілісність України“ щодо невизнання будь-яких змін статусу АР Крим та Севастополя як невід’ємних частин України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські націоналісти планують блокувати російські дипломатичні представництва в Україні під час виборів президента Російської Федерації.