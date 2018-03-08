Украинские дипломаты напомнили наблюдателей за выборами в РФ об аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Украинская миссия в ОБСЕ и ООН в Вене ожидает, что наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за выборами в России будет строго соблюдать резолюции Генассамблеи ООН о непризнании аннексии Москвой Крыму. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии в Twitter, передает УНН.
"Мы ожидаем, что текущая Наблюдательная миссия БДИПЧ за выборами в России будет действовать в строгом соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины" относительно непризнания любых изменений статуса АР Крым и Севастополя как неотъемлемых частей Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские националисты планируют блокировать российские дипломатические представительства в Украине во время выборов Президента Российской Федерации.