Українські дебютанти Олімпіади увійшли до топ-15 саночників Ігор у Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У національному санному центрі у Яньцині розігрувався комплект олімпійських нагород у змаганнях двійок серед чоловіків, передає УНН з посиланням на сайт ОІ-2022 та НОК України.
Деталі
Нашу країну представляли молоді дебютанти Олімпійських ігор - Ігор Стахів та Андрій Лисецький.
За підсумками двох заїздів наші співвітчизники показали 15-й час - 2:00,063, значно покращивши результат своїх колег починаючи з Ігор-2010.
Олімпійськими чемпіонами стали німці Тобіас Вендль та Тобіас Арльт, які на 0,099 секунди випередили співвітчизників — Тоні Еггерта та Сашу Бенекена.
Доповнення
Вже завтра на українців очікує ще один відповідальний виступ - у змішаній естафеті. За українську команду саночників, до якої разом з Ігорем Стахівим та Андрієм Лисецьким увійдуть Юліана Туницька й Антон Дукач.