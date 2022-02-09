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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61611 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українські дебютанти Олімпіади увійшли до топ-15 саночників Ігор у Пекіні

Українські дебютанти Олімпіади увійшли до топ-15 саночників Ігор у Пекіні

Київ • УНН

 • 20736 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У національному санному центрі у Яньцині розігрувався комплект олімпійських нагород у змаганнях двійок серед чоловіків, передає УНН з посиланням на сайт ОІ-2022 та НОК України.

Деталі

Нашу країну представляли молоді дебютанти Олімпійських ігор - Ігор Стахів та Андрій Лисецький.
За підсумками двох заїздів наші співвітчизники показали 15-й час - 2:00,063, значно покращивши результат своїх колег починаючи з Ігор-2010.

Олімпійськими чемпіонами стали німці Тобіас Вендль та Тобіас Арльт, які на 0,099 секунди випередили співвітчизників — Тоні Еггерта та Сашу Бенекена.

Доповнення

Вже завтра на українців очікує ще один відповідальний виступ - у змішаній естафеті. За українську команду саночників, до якої разом з Ігорем Стахівим та Андрієм Лисецьким увійдуть Юліана Туницька й Антон Дукач.

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