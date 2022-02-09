Украинские дебютанты Олимпиады вошли в топ-15 саночников Игр в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В национальном санном центре в Яньцине разыгрывался комплект олимпийских наград в соревнованиях двоек среди мужчин, передает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022 и НОК Украины.
Детали
Нашу страну представляли молодые дебютанты Олимпийских игр - Игорь Стахив и Андрей Лисецкий.
По итогам двух заездов наши соотечественники показали 15-е время - 2:00,063, значительно улучшив результат своих коллег начиная с Игр-2010.
Олимпийскими чемпионами стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, которые на 0,099 секунды опередили соотечественников — Тони Эггерта и Саши Бенекена.
Дополнение
Уже завтра украинцев ожидает еще одно ответственное выступление - в смешанной эстафете. За украинскую команду саночников, в которую вместе с Игорем Стахивым и Андреем Лисецким войдут Юлиана Туницкая и Антон Дукач.