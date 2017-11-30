Українські борці з вісьмома медалями завершили ЧС серед 23-річних

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вісім нагород чемпіонату світу U-23 з греко-римської, вільної та жіночої боротьби, що цими вихідними завершився в Бидгощі (Польща), здобули спортсмени національної збірної України. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України, передає УНН

Першу нагороду до скарбнички “синьо-жовтих” виборов Андрій Антонюк, який став бронзовим призером змагань у ваговій категорії до 80 кг.

Борці вільного стилю вибороли три нагороди та увійшли до п’ятірки найсильніших команд. Наші співвітчизники Данило Картавий (125 кг), Василь Михайлов (74 кг) та Муразі Мчедлідзе (97 кг) піднялися на третю сходинку п’єдесталу за результатами “бронзових поєдинків”.

Нагадаємо, що найбільший медальний доробок у представниць жіночої боротьби, які стали другими в командному заліку, здобувши “срібло” та три “бронзи”. Титул віце-чемпіонки світу у ваговій категорії 60 кг завоювала Ілона Прокопевнюк. Аліна Акобія (55 кг), Тетяна Кіт (58 кг) та Анастасія Шустова (75 кг) стали бронзовими призерками світової першості.

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