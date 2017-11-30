Украинские борцы с восемью медалями завершили ЧМ среди 23-летних

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 1688 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 9081 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 10218 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86198 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78375 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90986 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121044 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115809 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146325 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107443 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 64972 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 64972 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Актуальное
Украинские борцы с восемью медалями завершили ЧМ среди 23-летних

Украинские борцы с восемью медалями завершили ЧМ среди 23-летних

Киев  •  УНН

 • 17441 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Восемь наград чемпионата мира U-23 по греко-римской, вольной и женской борьбе, который в эти выходные завершился в Быдгоще (Польша), получили спортсмены национальной сборной Украины. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН

Первую награду в копилку “сине-желтых” завоевал Андрей Антонюк, который стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 80 кг.

Борцы вольного стиля завоевали три награды и вошли в пятерку сильнейших команд. Наши соотечественники Даниил Картавый (125 кг), Василий Михайлов (74 кг) и Мурази Мчедлидзе (97 кг) поднялись на третью ступеньку пьедестала по результатам “бронзовых поединков”.

Напомним, что самый большой медальный задел у представительниц женской борьбы, которые стали вторыми в командном зачете, получив “серебро” и три “бронзы”. Титул вице-чемпионки мира в весовой категории 60 кг завоевала Илона Прокопевнюк. Алина Акобия (55 кг), Татьяна Кот (58 кг) и Анастасия Шустова (75 кг) стали бронзовыми призерами мирового первенства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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