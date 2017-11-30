Украинские борцы с восемью медалями завершили ЧМ среди 23-летних

Первую награду в копилку “сине-желтых” завоевал Андрей Антонюк, который стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 80 кг.

Борцы вольного стиля завоевали три награды и вошли в пятерку сильнейших команд. Наши соотечественники Даниил Картавый (125 кг), Василий Михайлов (74 кг) и Мурази Мчедлидзе (97 кг) поднялись на третью ступеньку пьедестала по результатам “бронзовых поединков”.

Напомним, что самый большой медальный задел у представительниц женской борьбы, которые стали вторыми в командном зачете, получив “серебро” и три “бронзы”. Титул вице-чемпионки мира в весовой категории 60 кг завоевала Илона Прокопевнюк. Алина Акобия (55 кг), Татьяна Кот (58 кг) и Анастасия Шустова (75 кг) стали бронзовыми призерами мирового первенства.