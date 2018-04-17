Українські борці попри заборону візьмуть участь у ЧЄ в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Асоціація спортивної боротьби України вирішила відправити спортсменів на майбутній чемпіонат Європи з боротьби-2018, що пройде в Каспійську (Росія), передає УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Попри заборону з боку Міністерства спорту України, Асоціація боротьби відправила своїх спортсменів на ці змагання. Виконком Асоціації спортивної боротьби України вирішив поновити заявку країни на цьому турнірі, який триватиме у Каспійську.
Наразі серед членів збірних команд проводиться опитування з приводу готовності взяти участь у цьому заході та персональної відповідальності кожного спортсмена та тренера.
Зазначається, що дане рішення прийняте з метою мінімізації ризиків, які очікують спортивну боротьбу України внаслідок неучасті у цьому заході.
Зауважимо, що ЧЄ в Каспійську стартуватиме 30 квітня і продовжиться до 6-го травня.
Як повідомляв УНН, в березні був підписаний закон про заборону виступів українським спортсменам у змаганнях в Росії.