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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские борцы, несмотря на запрет, примут участие в ЧЕ в России

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Ассоциация спортивной борьбы Украины решила отправить спортсменов на предстоящий чемпионат Европы по борьбе-2018, который пройдет в Каспийске (Россия), передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Украинские борцы, несмотря на запрет, примут участие в ЧЕ в России

Несмотря на запрет со стороны Министерства спорта Украины, Ассоциация борьбы отправила своих спортсменов на эти соревнования. Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины решил возобновить заявку страны на этом турнире, который будет проходить в Каспийске.

Сейчас среди членов сборных команд проводится опрос по поводу готовности принять участие в этом мероприятии и ответственности каждого спортсмена и тренера.

Отмечается, что данное решение принято с целью минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии.

Заметим, что ЧЕ в Каспийске стартует 30 апреля и продлится до 6 мая.

Как сообщал УНН, в марте был подписан закон о запрете выступлений украинских спортсменов в соревнованиях в России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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