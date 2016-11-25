Українські борчині вибороли три нагороди на міжнародних змаганнях з боротьби

"На престижних міжнародних змаганнях Golden Grand Prix з боротьби, які проходять в Азербайджані, українські борчині вибороли 3 нагороди:

Юлія Ткач (63 кг) і Оксана Гергель (60 кг) здобули золоті медалі;

Тетяна Кіт (55 кг) бронзову", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, полтавець став бронзовим призером молодіжного чемпіонату світу з боксу.