Украинские борчихи завоевали три награды на международных соревнованиях по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На престижных международных соревнованиях Golden Grand Prix по борьбе, которые проходят в Азербайджане, украинские борчихи завоевали 3 награды, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
"На престижных международных соревнованиях Golden Grand Prix по борьбе, которые проходят в Азербайджане, украинские борчихи завоевали 3 награды:
Юлия Ткач (63 кг) и Оксана Гергель (60 кг) завоевали золотые медали;
Татьяна Кот (55 кг) бронзовую", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, полтавчанин стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира по боксу.