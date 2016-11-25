Украинские борчихи завоевали три награды на международных соревнованиях по борьбе

"На престижных международных соревнованиях Golden Grand Prix по борьбе, которые проходят в Азербайджане, украинские борчихи завоевали 3 награды:

Юлия Ткач (63 кг) и Оксана Гергель (60 кг) завоевали золотые медали;

Татьяна Кот (55 кг) бронзовую", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, полтавчанин стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира по боксу.