Українські боксери завоювали низку медалей на турнірі в Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Сумісний двотижневий збір Національних збірних команд України та Грузії закінчився міжнародним турніром за участі представників шести країн, який в ці дні проходив в Тбілісі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
Відповідно до підсумкових результатів Національна збірна України здобула 15-ть нагород, серед яких 5 “золотих” (вибороли Назар Куротчин, Дмитро Замотаєв, Олександр Меленюк, Олександр Хижняк, Віктор Вихрист), 4-ри “срібні” (Олег Чулячеєв, Юрій Шестак, Ярослав Самофалов, Костянтин Пінчук) та 6-ть (Ростислав Білостоцький, Владислав Вєтошкін, Мгер Оганісян, Денис Пісоцький, Валерій Харламов та Рамазан Муслімов).
Примітно, що лідер збірної України у вазі до 75 кг Олександр Хижняк був визнаний “Найкращим боксером турніру”.
Додамо також, крім нашої команди та господарів турніру, участь у змаганнях приймали також збірні Азербайджану, Білорусі, Вірменії та Росії.