Українські боксери вибороли три нагороди на змаганнях у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Українські боксери здобули три нагороди на міжнародному турнірі "Moldovan Belt Iasi 2017", який днями проходив у Молдові, інформує УНН з посиланням на сторінку Федерації боксу України в Facebook.
За результатами змагань переможцями та призерами турніру стали:
Золота медаль у Козелока Олексія у ваговій категорії 56 кг, "срібло" у Кореленка Павла у категорії 60 кг, "бронза" у Данченка Івана (81 кг).
Нагадаємо, що Олександр Хижняк оформив національний рекорд України.
Як повідомляв УНН, українці одержували високі результати в рамках молодіжних чемпіонатів Європи та світу.