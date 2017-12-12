Українські боксери вибороли три нагороди на змаганнях у Молдові

За результатами змагань переможцями та призерами турніру стали:

Золота медаль у Козелока Олексія у ваговій категорії 56 кг, "срібло" у Кореленка Павла у категорії 60 кг, "бронза" у Данченка Івана (81 кг).

Нагадаємо, що Олександр Хижняк оформив національний рекорд України.

Як повідомляв УНН, українці одержували високі результати в рамках молодіжних чемпіонатів Європи та світу.