Украинские боксеры завоевали три награды на соревнованиях в Молдове

По результатам соревнований победителями и призерами турнира стали:

Золотая медаль в Козелок Алексея в весовой категории 56 кг, "серебро" в Кореленка Павла в категории 60 кг, "бронза" в Данченко Ивана (81 кг).

Напомним, что Александр Хижняк оформил национальный рекорд Украины.

Как сообщал УНН, украинцы получали высокие результаты в рамках молодежных чемпионатов Европы и мира.