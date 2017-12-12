Украинские боксеры завоевали три награды на соревнованиях в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украинские боксеры завоевали три награды на международном турнире "Moldovan Belt Iasi 2017", который на днях проходил в Молдове, информирует УНН со ссылкой на страницу Федерации бокса Украины в Facebook.
По результатам соревнований победителями и призерами турнира стали:
Золотая медаль в Козелок Алексея в весовой категории 56 кг, "серебро" в Кореленка Павла в категории 60 кг, "бронза" в Данченко Ивана (81 кг).
Напомним, что Александр Хижняк оформил национальный рекорд Украины.
Как сообщал УНН, украинцы получали высокие результаты в рамках молодежных чемпионатов Европы и мира.