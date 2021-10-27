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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Українські боксери вибороли низку медалей на міжнародному юніорському турнірі

Київ • УНН

 • 20069 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У столиці Хорватії завершився ювілейний X Міжнародний турнір "Zagreb Open". У змаганнях взяли участь 135 боксерів юніорського та юнацького віку з 12 країн Європи, передає УНН з посиланням на Федерацію боксу України.

Українські боксери вибороли низку медалей на міжнародному юніорському турнірі

Деталі

Турнір тривав з 21-го по 24 жовтня. Була представлена на змаганнях і українська команда, яку сформували найсильніші юні боксери з Харкова, Миколаєва, Дніпра, Одеси, Рівного, Чернівців та Вінниці. Керував діями українських боксерів старший тренер збірної України серед юнаків Василь Шан.

За підсумком змагань команда України посіла перше загальнокомандне місце. На рахунку наших співвітчизників вісім "золотих", чотири "срібних" та дві бронзові нагороди.

Тріумфаторами стали: Артем Міхальов, Максим Зименко, Михайло Росощук, Олексій Сорокопуд, Анатолій Єм, Олег Мусієнко, Анатолій Павлюк і Микита Засенок.

Доповнення

Представник юніорської збірної України Анатолій Єм (тренер – Леонід Мальков), польська спортсменка Мартина Ярзабек, кіпріотка Лейла Абдуллатіф та угорець Бенджамін Нілеборг були визнані найкращими боксерами у своїх вікових групах. А почесне звання найкращого судді змагань отримав українець Дмитро Лазарєв.

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