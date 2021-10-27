Украинские боксеры завоевали ряд медалей на международном юниорском турнире

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Турнир продолжался с 21 по 24 октября. Была представлена на соревнованиях и украинская команда, сформированная сильнейшими юными боксерами из Харькова, Николаева, Днепра, Одессы, Ровно, Черновцов и Винницы. Руководил действиями украинских боксеров старший тренер сборной Украины среди юношей Василий Шан.

По итогам соревнований команда Украины заняла первое общекомандное место. На счету наших соотечественников восемь "золотых", четыре "серебряных" и две бронзовые награды.

Триумфаторами стали: Артем Михалев, Максим Зименко, Михаил Росощук, Алексей Сорокопуд, Анатолий Ем, Олег Мусиенко, Анатолий Павлюк и Никита Засенок.

Дополнение

Представитель юниорской сборной Украины Анатолий Ем (тренер – Леонид Мальков), польская спортсменка Мартына Ярзабек, киприотка Лейла Абдуллатиф и венгр Бенджамин Нилеборг были признаны лучшими боксерами в своих возрастных группах. А почетное звание лучшего судьи соревнований получил украинец Дмитрий Лазарев.