Українські біатлоністи не потрапили до топ-20 в чоловічій гонці на ЧЄ

Серед чотирьох представників України найкращим в перегонах виявився Руслан Ткаленко, котрий з 3:40,1 хв відставання (0+1+0+1 промахів) продемонстрував 21-й результат. Олександр Жирний посів 35 місце, Артем Тищенко став 60-м, а Андрій Доценко 83-м.

Перемогу в гонці здобув росіянин Олександр Логінов (1+0+0+0) 49:54,3 хв. Срібна медаль у болгарина Красіміра Анєва, "бронза" - в Олексія Слєпова з Росії.

Нагадаємо, троє українок візьмуть участь у сьогоднішній жіночій індивідуальній гонці на ЧЄ, яка розпочнеться о 14:30.