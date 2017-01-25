Украинские биатлонисты не попали в топ-20 в мужской гонке на ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В польском городе Душники-Здруй закончилась мужская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины.
Среди четырех представителей Украины лучшим в гонке оказался Руслан Ткаленко, который с 3:40,1 мин отставания (0+1+0+1 промахов) продемонстрировал 21-й результат. Александр Жирный занял 35 место, Артем Тищенко стал 60-м, а Андрей Доценко 83-м.
Победу в гонке одержал россиянин Александр Логинов (1+0+0+0) 49:54.3 мин. Серебряная медаль у болгарина Красимира Анева, "бронза" - у Алексея Слепова из России.
Напомним, три украинки примут участие в сегодняшней женской индивидуальной гонке на ЧЕ, которая начнется в 14:30.