Українські баскетбольні збірні виграли чотири поєдинки на старті Юнацьких ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Жіноча збірна України U-18 з баскетболу 3×3 перемогла команду Єгипту в другому матчі на Юнацькій Олімпіаді в аргентинському Буенос-Айресі — 21:6, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
У першому матчі українки перемогли Венесуелу — 22:11. Отже, після першого ігрового дня наша команда очолила групу.
Наступні матчі наша жіноча збірна зіграє 12 жовтня. Проти Шрі-Ланки та проти США. У чвертьфінал вийдуть по дві команди з групи.
Чоловіча збірна України U-18 з баскетболу 3×3 перемогла команду Андорри 22:5, а далі Бразилію — 22:15.
Після першого ігрового дня Україна разом з Новою Зеландією очолюють групу.
Додамо, що наступні матчі українська чоловіча збірна зіграє 12 жовтня. Проти Венесуели та проти Нової Зеландії.