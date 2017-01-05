Українські артисти присвятили військовим "Молитву на Різдво"

"Вражений до глибини душі "Молитвою на Різдво"!Дякую за цю сучасну колядку проекту Пісні Війни та окремо її автору — українському воїну Зиновію Медюху. Під час Святвечора давайте віддамо шану нашим військовим. Саме завдяки їм ми маємо можливість святкувати Різдво в мирі та затишку", — написав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, на центральному вокзалі у Києві 6 січня співатимуть колядки та щедрівки.