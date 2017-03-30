Українські АЕС за добу виробили 267,13 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Минулої доби, 29 березня, станціями вироблено 267,13 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми. Про це УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.
Сьогодні, 30 березня, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 43-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС проводиться поточний ремонт з 11 березня по 1 квітня 2017 року.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4620 МВт, РАЕС — 1615 МВт, ЮУАЕС — 2465 МВт, ХАЕС — 2020 МВт.
Балансове обмеження станом на 6:00 30 березня становить 545 МВт. З балансовими обмеженнями працювала ЮУАЕС-2 ‒ 85%
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 4,2 млн кВт-г електроенергії.
Як повідомляв УНН, через збільшення обсягу робіт тривалість поточного ремонту енергоблоку №3 Рівненської АЕС продовжили до 1 квітня.