Украинские АЭС за сутки произвели 267,13 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 30 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 43-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт с 11 марта по 1 апреля 2017 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4620 МВт, РАЭС - 1615 МВт, ЮУАЭС - 2465 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 30 марта составляет 545 МВт. С балансовыми ограничениями работала ЮУАЭС-2 - 85%

Из-за балансового ограничения за прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали 4,2 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН, из-за увеличения объема работ продолжительность текущего ремонта энергоблока №3 Ровенской АЭС продлили до 1 апреля.