Украинские АЭС за сутки произвели 267,13 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. За прошедшие сутки, 29 марта, станциями произведено 267,13 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе “Энергоатома”.
Сегодня, 30 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 43-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт с 11 марта по 1 апреля 2017 года.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4620 МВт, РАЭС - 1615 МВт, ЮУАЭС - 2465 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.
Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 30 марта составляет 545 МВт. С балансовыми ограничениями работала ЮУАЭС-2 - 85%
Из-за балансового ограничения за прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали 4,2 млн кВт-ч электроэнергии.
Как сообщал УНН, из-за увеличения объема работ продолжительность текущего ремонта энергоблока №3 Ровенской АЭС продлили до 1 апреля.