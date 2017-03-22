Українські АЕС за добу виробили 265,96 млн квт-г електроенергії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулої доби, 21 березня, станціями вироблено 265,96 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми. Про це УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.

Сьогодні, 22 березня, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 35-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС проводиться поточний ремонт з 11 березня до 23 березня 2017 року.

Балансове обмеження станом на 6:00 22 березня становить 95 МВт. З балансовими обмеженнями працювали: ЗАЕС-6 ‒ 92%, ЮУАЕС-2 ‒ 99%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 2,28 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв УНН, у рамках програми семінару Інститут ядерних дослідень НАН України вирішив познайомити журналістів з роботою одного з ядерних реакторів, адже багато хто не здогадується, що в столиці є один з таких.

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