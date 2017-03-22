Украинские АЭС за сутки произвели 265,96 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 22 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 35-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт с 11 марта по 23 марта 2017 года.

Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 22 марта составляет 95 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-6 - 92%, ЮУАЭС-2 - 99%.

Из-за балансового ограничения за прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали 2,28 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН, в рамках программы семинара Институт ядерных исследований НАН Украины решил познакомить журналистов с работой одного из ядерных реакторов, ведь многие не догадываются, что в столице есть один из таких.