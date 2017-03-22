Украинские АЭС за сутки произвели 265,96 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. За прошедшие сутки, 21 марта, станциями произведено 265,96 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
Сегодня, 22 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 35-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт с 11 марта по 23 марта 2017 года.
Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 22 марта составляет 95 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-6 - 92%, ЮУАЭС-2 - 99%.
Из-за балансового ограничения за прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали 2,28 млн кВт-ч электроэнергии.
Как сообщал УНН, в рамках программы семинара Институт ядерных исследований НАН Украины решил познакомить журналистов с работой одного из ядерных реакторов, ведь многие не догадываются, что в столице есть один из таких.