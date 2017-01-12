Українські АЕС за добу виробили 258,80 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Минулої доби, 11 січня, станціями вироблено 258,80 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 12 січня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 20-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 79-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 49-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 430 МВт, ЮУАЕС — 2 010 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.